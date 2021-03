Serie B, oggi inizia la 28ª giornata. Il programma (Di venerdì 12 marzo 2021) Parte oggi la 28esima giornata del campionato di Serie B, che sarà giocata completamente tra oggi e domani pomeriggio. Due gli anticipi odierni: si comincia alle 19.00 con Cittadella-Pisa, e si concluderà con SPAL-Virtus Entella delle ore 21.00. Questo il programma completo della giornata di Serie B: Venerdì 12/03 Cittadella-Pisa ore 19.00 SPAL-Virtus Entella ore 21.00 Sabato 13/03 Ascoli-Venezia ore 14.00 Cremonese-Reggiana ore 14.00 Frosinone-Brescia ore 14.00 Lecce-Chievo ore 14.00 Pordenone-Pescara ore 14.00 Reggina-Monza ore 14.00 Salernitana-Cosenza ore 16.00 Vicenza-Empoli ore 18.00 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Partela 28esimadel campionato diB, che sarà giocata completamente trae domani pomeriggio. Due gli anticipi odierni: si comincia alle 19.00 con Cittadella-Pisa, e si concluderà con SPAL-Virtus Entella delle ore 21.00. Questo ilcompleto delladiB: Venerdì 12/03 Cittadella-Pisa ore 19.00 SPAL-Virtus Entella ore 21.00 Sabato 13/03 Ascoli-Venezia ore 14.00 Cremonese-Reggiana ore 14.00 Frosinone-Brescia ore 14.00 Lecce-Chievo ore 14.00 Pordenone-Pescara ore 14.00 Reggina-Monza ore 14.00 Salernitana-Cosenza ore 16.00 Vicenza-Empoli ore 18.00 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

planetwin365ita : La 27esima giornata di #SerieA parte già dalle 15 di oggi! ?? Non dimenticate di schierare la vostra formazione al… - dituttounpop : Sempre su @NetflixIT da oggi c'è la seconda stagione di #LoveAlarm, sei episodi che raccontano una storia più matur… - Cobretti_80 : RT @FantaTwInter: ?? | CONSEGNA FORMAZIONE Come al solito la Lega di Serie A se ne inventa sempre una e quindi vi ricordiamo che oggi alle… - FantaTwInter : ?? | CONSEGNA FORMAZIONE Come al solito la Lega di Serie A se ne inventa sempre una e quindi vi ricordiamo che ogg… - Pierluca_RD : RT @OmniaFootball: Per tutti i partecipanti alla #OmniaCup: Oggi alle 17 saremo in Live su Twitch per lo Studio Top campionati. Veniteci… -