Rassegna stampa del 12 marzo 2021: paura in Europa per AstraZeneca (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSulle prime pagine dei quotidiani nazionali in edicola oggi, venerdì 12 marzo 2021, c’è la paura del vaccino AstraZeneca, dopo che ieri è stato ritirato un lotto, per una presunta correlazione con delle morti dopo la prima inoculazione della dose. Zona rossa, misure più stringenti per due italiani su tre con 12 Regioni che adottano misure più rigide per fronteggiare la minaccia del virus. Nuova impennata di contagi e terapie intensive al collasso in molte città italiane. Calcio, finisce 1 a 1 la sfida tra Manchester United e Milan, partita di andata degli ottavi di finale dell’Europa Legue; bene anche la Roma che allo stadio Olimpico vince per 3 reti a 0 contro lo Shakhtar Donetsk. Sfoglia la gallery a cura di Anteprima24 e resta aggiornato in tempo reale su cronaca, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSulle prime pagine dei quotidiani nazionali in edicola oggi, venerdì 12, c’è ladel vaccino, dopo che ieri è stato ritirato un lotto, per una presunta correlazione con delle morti dopo la prima inoculazione della dose. Zona rossa, misure più stringenti per due italiani su tre con 12 Regioni che adottano misure più rigide per fronteggiare la minaccia del virus. Nuova impennata di contagi e terapie intensive al collasso in molte città italiane. Calcio, finisce 1 a 1 la sfida tra Manchester United e Milan, partita di andata degli ottavi di finale dell’Legue; bene anche la Roma che allo stadio Olimpico vince per 3 reti a 0 contro lo Shakhtar Donetsk. Sfoglia la gallery a cura di Anteprima24 e resta aggiornato in tempo reale su cronaca, ...

Advertising

DiMarzio : #Buonanotte con i giornali in edicola | #rassegnastampa #12marzo - TuttoMercatoWeb : Il Messaggero: 'Lazio, Lotito accusa la squadra di aver mollato dopo il pagamento degli stipendi' - tuttonapoli : BUONGIORNO TUTTONAPOLI - Ecco le prime pagine dei quotidiani di oggi - edoardo_ceriani : Rassegna stampa, i quotidiani sportivi - anteprima24 : ** Rassegna stampa del 12 marzo 2021: paura in Europa per #AstraZeneca ** -