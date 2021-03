Advertising

WiAnselmo : Paganese-#Palermo, i convocati di Giacomo Filippi: c'è Saraniti, l'elenco completo - Mediagol : Paganese-#Palermo, i convocati di Giacomo Filippi: c'è Saraniti, l'elenco completo - GDS_it : Il #Palermo sfida la #Paganese, rosa obbligati a vincere per il riscatto #calcio #seriec - WiAnselmo : PAGANESE-#Palermo, DUBBI E SCELTE DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI - Mediagol : PAGANESE-#Palermo, DUBBI E SCELTE DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI -

Ultime Notizie dalla rete : Paganese Palermo

Dopo la brutta batosta contro la Juve Stabia, ilcerca riscatto in trasferta sul campo della. La partita è programmata per sabato 13 marzo in notturna (alle ore 20.00) ma non è prevista alcuna diretta in chiaro. Ma allora dove ...L'allenatore del, Giacomo Filippi , interviene in conferenza stampa per presentare la partita contro la. I rosa devono assolutamente vincere per riscattare il brutto k.o. contro la Juve Stabia. ORE ...Diramati i convocati ufficiali per la sfida contro la Paganese di domani. Filippi se ne porta con se 23 in terra campana. Ecco ...Vincere per riscattare la sconfitta di domenica scorsa con la Juve Stabia. Vigilia di match per il Palermo che domani sera alle 20 sfiderà la Paganese fuori ...