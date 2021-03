Pa | Cida | nuova organizzazione più competenze e managerialità

(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Labitalia) - "I rinnovi contrattuali nella pubblica amministrazione sono molto di più di un confronto su richieste salariali e miglioramenti normativi: devono essere l'occasione per riconoscere alle pa un ruolo centrale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, riconoscendo le specificità settoriali e dotandole degli strumenti e delle risorse necessarie a questo compito". Lo ha detto Mario Mantovani, presidente di, la Confederazione dei dirigenti pubblici e privati e delle alte professionalità, durante l'incontro governo-sindacati, promosso dal ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, per aprire la stagione dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego. "Il presidente del consiglio - ha aggiunto - ha giustamente riconosciuto il ruolo della pubblica amministrazione durante la pandemia, come capacità di proteggere e sostenere i ...

