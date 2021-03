Molise | si dimette il Commissario ad acta per la sanità Angelo Giustini | è indagato per omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio

(Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo la notizia delle indagini a suo carico, con le accuse didi, e le voci che lo volevano già con le valigie in mano, si è dimesso iladper ladel. Il generale della Guardia di Finanza in pensione era stato nominato il 7 dicembre 2018 dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’Economia per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale (Ssr). In una regione scossa anche dall’inchiesta di Piazzapulita sulle vaccinazioni a tappeto all’interno della Neuromed di proprietà dell’eurodeputato di Forza Italia, Aldo Patriciello, un nuovo ...

Advertising

IlMattinoFoggia : Sanità nella bufera in #Molise, si dimette anche il commissario Angelo #Giustini -

Ultime Notizie dalla rete : Molise dimette

Il Fatto Quotidiano

Questa mattina la lettera di dimissioni irrevocabili presentate alla Regione MoliseE, ai ministeri della Salute, del Mef e alla presidenza del Consiglio dei ministri. L'ufficiale (in pensione) dovra' ..."Se non si, il nuovo Governo Draghi nominerà a breve il nuovo commissario ad acta ": si ... Di Baggio, D'Egidio, Cefaratti e Cotugno di Orgoglio, il presidente del Consiglio Micone e la ...(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 MAR - Il Commissario ad Acta per la sanità del Molise Angelo Giustini si è dimesso. Le voci circolate negli ultimi giorni sono state confermate questa mattina all'ANSA dal ...Tanto tuonò che piovve. Il Commissario ad acta Giustini, così come da giorni si vociferava, ha rassegnato le dimissioni. Il suo coinvolgimento in un’inchiesta giudiziaria della Procura di Campobasso ...