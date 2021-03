Luna Rossa, ora è battaglia navale: 2-2 nella finale di America’s Cup (Di venerdì 12 marzo 2021) La sentenza della seconda giornata di gare è definitiva: chi parte dietro ha poche chance di riprendersi. Finora, infatti, non ci sono stati sorpassi, se non per pochi istanti in gara-4, quando dopo lo start Luna Rossa è riuscita a mettere la punta avanti di qualche metro. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 marzo 2021) La sentenza della seconda giornata di gare è definitiva: chi parte dietro ha poche chance di riprendersi. Finora, infatti, non ci sono stati sorpassi, se non per pochi istanti in gara-4, quando dopo lo start Luna Rossa è riuscita a mettere la punta avanti di qualche metro.

