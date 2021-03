Lozano recupera per il Milan: ha svolto l’intera sessione in gruppo (Di venerdì 12 marzo 2021) Seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente esercitazione tecnica suddivisa per reparti. Lozano ha svolto lavoro personalizzato e poi intera seduta in gruppo. Petagna ha fatto terapie e lavoro personalizzato tra palestra e piscina. Ghoulam è rientrato presso il proprio domicilio e ha iniziato il percorso riabilitativo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 marzo 2021) Seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro ilin programma domenica a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando lacon riscaldamento e torello. Successivamente esercitazione tecnica suddivisa per reparti.halavoro personalizzato e poi intera seduta in. Petagna ha fatto terapie e lavoro personalizzato tra palestra e piscina. Ghoulam è rientrato presso il proprio domicilio e ha iniziato il percorso riabilitativo. L'articolo ilNapolista.

