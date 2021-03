Lotto sospeso di AstraZeneca, i giudici indagano sulle 5 morti sospette (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar – Sono 5 le morti sospette avvenute dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca su cui i pm – da Siracusa a Napoli – starebbero indagando. Indagini che Sto arrivando!ivano in concomitanza con il blocco precauzionale per del Lotto ABV2856 – distribuito in tutte le Regioni – disposto dall’Aifa su tutto il territorio nazionale, dopo la segnalazione di «tre eventi avversi fatali» legati, secondo i primi accertamenti, a trombosi e coaguli del sangue. I decessi riguardano due militari e un poliziotto siciliani. A questi si aggiungono i casi di una insegnante napoletana di 62 anni, Annamaria Mantile, e di un operatore scolastico di 58 anni vaccinato – come Mantile – da un Lotto diverso da quello bloccato. La sua salma e le cartelle cliniche sono a disposizione della Procura di Nola. Nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar – Sono 5 leavvenute dopo la somministrazione del vaccinosu cui i pm – da Siracusa a Napoli – starebbero indagando. Indagini che Sto arrivando!ivano in concomitanza con il blocco precauzionale per delABV2856 – distribuito in tutte le Regioni – disposto dall’Aifa su tutto il territorio nazionale, dopo la segnalazione di «tre eventi avversi fatali» legati, secondo i primi accertamenti, a trombosi e coaguli del sangue. I decessi riguardano due militari e un poliziotto siciliani. A questi si aggiungono i casi di una insegnante napoletana di 62 anni, Annamaria Mantile, e di un operatore scolastico di 58 anni vaccinato – come Mantile – da undiverso da quello bloccato. La sua salma e le cartelle cliniche sono a disposizione della Procura di Nola. Nel ...

