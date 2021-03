Lo sfogo di Draghi contro le parole inglesi | VIDEO (Di venerdì 12 marzo 2021) Sempre formale nelle dichiarazioni e impeccabile nel suo stile comunicativo. Quest’oggi, però, il Presidente del Consiglio ha “rotto l’etichetta” lasciandosi andare in un commento dopo aver citato, in una sola frase, due termini stranieri: smart working e baby-sitting. Mario Draghi contro parole inglesi e tutte le sfaccettature delle commistioni linguistiche che condizionano anche il parlare politico. Draghi contro parole inglesi: il commento durante il suo discorso a Fiumicino Il tutto è accaduto al termine della sua visita presso il nuovo hub (pardon, centro) vaccinale a Fiumicino. Dopo aver commentato la funzionalità e le prospettive che siti simili possono dare alla campagna di vaccinazione in tutto il Paese, il Presidente del Consiglio ha parlato ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Sempre formale nelle dichiarazioni e impeccabile nel suo stile comunicativo. Quest’oggi, però, il Presidente del Consiglio ha “rotto l’etichetta” lasciandosi andare in un commento dopo aver citato, in una sola frase, due termini stranieri: smart working e baby-sitting. Marioe tutte le sfaccettature delle commistioni linguistiche che condizionano anche il parlare politico.: il commento durante il suo discorso a Fiumicino Il tutto è accaduto al termine della sua visita presso il nuovo hub (pardon, centro) vaccinale a Fiumicino. Dopo aver commentato la funzionalità e le prospettive che siti simili possono dare alla campagna di vaccinazione in tutto il Paese, il Presidente del Consiglio ha parlato ...

Advertising

sfogo_libero : @SirDistruggere La mia unica aspettativa relativa al governo Draghi è lagata al Piano NextGen EU. Cosa vi aspett… - SaraMichelotti3 : 'All work and no play make Jack a dull boy'spero qualcuno ricordi cosa è successo a Jack Torrance con 8 mesi di iso… - VirgilioZanni : RT @elerub11: Oggi Draghi ha parlato così le lingue velenose potranno dare sfogo alle loro frustrazioni. - elerub11 : Oggi Draghi ha parlato così le lingue velenose potranno dare sfogo alle loro frustrazioni. - infoiteconomia : Nicola Zingaretti, lo sfogo con i fedelissimi dopo le dimissioni: 'Volevano farmi fuori. Mario Draghi? Ho detto sì… -