L’ipersensibilità di Gio Evan ci arriva come una carezza | a lui come un ceffone

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ha girato il mondo in biciletta Gio: “Ho imparato che ci sono tanti me diversi e mi sta più simpatico quello che si combatte con più tenacia”. A Oggi è un altro giorno il poeta che abbiamo visto a Sanremo 2021 parla di se stesso e ci imbarazza per la capacità di mostrare le sue fragilità. La gentilezza e l’educazione fanno parte di Gioche risponde anche alle domande ironiche ma lo fa consapevole di se stesso, purtroppo anche degli altri. “Oggi sono uno ma prendo notizie da quello che c’è intorno… io sono fan della moltitudine, ho pensato che fosse limitante essere solo uno perché se uno è deficiente e allora per non rischiare ho detto che sono tante cose…” sorridiamo ma dietro a una battuta c’è molto altro. Una sola intervista non basta, non si possono fare delle domande a Gioascoltando pochi secondi di risposta. ...