Letta alla fine dice sì | si candida a segretario del Pd e tutti esultano Basterà per stare sereno?

(Di venerdì 12 marzo 2021) Spinto fuori dporta principale di Palazzo Chigi dopo il famoso «Enrico stai» pronunciato da Renzi che, con un colpo di mano, lo costrinse a lasciare il premierato, orarientra dstra nel Pd. Che, all’epoca del suo mandato governativo accolse con sollievo l’uscita di scena di colui che oggi acclamato per il ritorno nel dopo Zingaretti, ha annunciato di accettare la suatura adel Pd. Un sì annunciato con la dichiarazione del diretto interessato affidata a un video su Twitter e che recita testualmente: «Francamente lunedì scorso non avrei immaginato diqui ad annunciare la miaturaguida del Pd».sia ...

Ultime Notizie dalla rete : Letta alla

Enricoscioglie la riserva e annuncia la candidaturasegreteria del Pd su Twitter, non senza un messaggio di ringraziamento a Nicola Zingaretti a cui lo lega una "profonda amicizia e grande stima".... interessante specie nei giorni in cui si decidono forse le sorti della prossima alleanza in seno al Centrosinistra : un Pd conguida diverrebbe certamente più autorevole anche in campo ...Tutta Italia verso la zona rossa il 3, 4 e 5 aprile. Brusaferro: "L’Rt in Italia è 1,16". Speranza: "Tutte le regioni gialle diventano arancioni" ...Al Ghetto di Roma, prima di accettare la candidatura l’ex premier ricorda le parole di Liliana Segre. «Non siate indifferenti» ...