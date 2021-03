L’Atalanta prova subito a ripartire | c’è lo Spezia per dimenticare l’Inter

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 marzo 2021) Archiviata la sconfitta di San Siro,torna al Gewiss Stadium nell’anticipo del venerdì sera per affrontare lo. Tornando brevemente al match del Meazza, la squadra di Gasperini ha dimostrato per l’ennesima volta di essere all’altezza delle migliori del torneo, piegata solo da un episodio. La partita è stata condotta sempre dalla formazione orobica, anche se in questa occasione è riuscita a concretizzare meno del solito l’enorme mole di gioco sviluppata ed il predominio del campo. Tutto sommato un passo falso che non modifica eccessivamente la situazione di classifica, con i nerazzurri sempre a ridosso delle primissime, in piena corsa Champions. Questa sera però i ragazzi di Gasperini avranno di fronte una compagine che naviga nelle zone basse della classifica (seppur 6 punti sopra la retrocessione) e che vuole cercare di raggranellare ...