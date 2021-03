L’arbitro non ce la fa a trattenersi, e fa pipì a centrocampo (VIDEO) (Di venerdì 12 marzo 2021) Quando scappa scappa. E così L’arbitro brasiliano Denis da Silva Ribeiro Serafim, ha battezzato il match di Copa de Brasil tra Boavista e Goias facendo pipì a centro campo. Proprio un attimo prima di fischiare l’inizio della partita. Senza togliersi i pantaloncini, il direttore di gara ha cercato di non dare nell’occhio fingendo di armeggiare con i lacci. Ma le telecamere hanno ripreso nel dettaglio la sua incontinenza e il VIDEO è diventato presto virale. Quem nunca deu um mijão em campo? Segue o jogo! pic.twitter.com/aXd5rpTVXb — Olé do Brasil (@Oledobrasil) March 12, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 marzo 2021) Quando scappa scappa. E cosìbrasiliano Denis da Silva Ribeiro Serafim, ha battezzato il match di Copa de Brasil tra Boavista e Goias facendoa centro campo. Proprio un attimo prima di fischiare l’inizio della partita. Senza togliersi i pantaloncini, il direttore di gara ha cercato di non dare nell’occhio fingendo di armeggiare con i lacci. Ma le telecamere hanno ripreso nel dettaglio la sua incontinenza e ilè diventato presto virale. Quem nunca deu um mijão em campo? Segue o jogo! pic.twitter.com/aXd5rpTVXb — Olé do Brasil (@Oledobrasil) March 12, 2021 L'articolo ilNapolista.

