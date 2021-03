In Campania prosegue la vaccinazione con il siero di Oxford (Di venerdì 12 marzo 2021) In Campania le iniezioni del vaccino AstraZeneca proseguiranno anche dopo il ritiro di due lotti: lo ha stabilito l'Unità di Crisi in un vertice urgente. AstraZeneca, vertice urgente in Campania: proseguono le vaccinazioni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 12 marzo 2021) Inle iniezioni del vaccino AstraZeneca proseguiranno anche dopo il ritiro di due lotti: lo ha stabilito l'Unità di Crisi in un vertice urgente. AstraZeneca, vertice urgente in: proseguono le vaccinazioni su Notizie.it.

Advertising

gadmeischia : Prosegue con grave imperdonabile pressappochismo la campagna vaccinale. Di fatto la Campania non ha un piano strate… - anteprima24 : ** Prosegue il feeling De Luca-#Mastella: nuova nomina in arrivo per Gino #Abbate ** -