Il discorso di Draghi: «Sostegni corposi e avanti con i vaccini. Ognuno rispetti il turno come Mattarella» (Di sabato 13 marzo 2021) La visita di Draghi nel centro per l'immunizzazione di Fiumicino. Contratto con la Patheon Thermo Fisher per produrre un siero in Italia Leggi su corriere (Di sabato 13 marzo 2021) La visita dinel centro per l'immunizzazione di Fiumicino. Contratto con la Patheon Thermo Fisher per produrre un siero in Italia

Advertising

Agenzia_Ansa : Draghi scherza sugli inglesismi: 'Chissà perché dobbiamo usarne tanti'. La battuta del premier dopo aver citato, f… - RobTallei : Draghi che si lamenta per il discorso infarcito di anglicismi MITO - Linkiesta : Il discorso di Mario #Draghi al centro vaccinale di Fiumicino Il presidente del Consiglio ha annunciato un nuovo s… - eia58 : RT @andr900: Il discorso è semplice. Draghi farà il lockdown come Conte ma la differenza è che lui farà di tutto per accelerare i vaccini,… - MurtasRosalba : RT @andr900: Il discorso è semplice. Draghi farà il lockdown come Conte ma la differenza è che lui farà di tutto per accelerare i vaccini,… -