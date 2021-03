Il cyberattacco a Microsoft Exchange ha sottratto dati al parlamento della Norvegia

Leggi su wired

(Di venerdì 12 marzo 2021) Lo Storting, ilnorvegese (foto: Sigrid Harms/picture alliance via Getty Images)L’eco delle violazioni effettuate sfruttando le vulnerabilità disi fa ancora sentire indove ilha subito, per la seconda volta, un attacco informatico che ha consentito ai cybercriminali responsabiliviolazione di sottrarredell’istituzione scandinava. Sebbene il 2 marzoabbia rilasciato un aggiornamento di sicurezza per il suo software recapitando – anche se con due mesi di ritardo – le patch delle quattro vulnerabilità zero-day, i cybercriminali hanno potuto agire a lungo indisturbati trafugando email e. Non è la prima volta che lo Storting, com’è noto il ...