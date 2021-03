Gli autori dell’attentato di Bruxelles uccisero un uomo “per prova” due anni prima

(Di venerdì 12 marzo 2021) I due fratelli Ibrahim e Khalid El-Bakraoui, ritenuti responsabili degli attacchi suicidi avvenuti aa marzo 2016, in precedenza avevano ucciso unscegliendolo casualmente per strada, solo “perre cosa volesse dire uccidere”. A riportare il collegamento dei due terroristi con l’omicidio è il quotidiano belga De Morgen. Secondo quanto riferito dai due fratelli ad altri terroristi coinvolti nell’attacco, la vittima è Paul-André Vanderperren, 76. L’era stato assassinato nel 2014, mentre stava rientrando a casa da un caffè nella zona di Jette, a, dopo aver visto una partita in tv una domenica sera. Il caso non era mai stato risolto. A maggio 2018, i pm avevano lanciato un appello ai testimoni per cercare di determinare chi fosse il responsabile ...

Advertising

borghi_claudio : Aggiungo @myrtamerlino e autori de @Ariachetira che LO SO che questi casi di reazioni riportate qui non hanno ancor… - ilriformista : Il profluvio di Dpcm emanati, scritti in maniera così ambigua e sciatta nella prima fase dell'emergenza da far inso… - piermaloso : e intanto gli #ImagineDragons (Immagina #Draghi), già autori dell'ottima #WhateverItTakes escono con il nuovo pezz… - AgenderBane : RT @anailime01: Tommaso: ho rifiutato l’isola perché dopo 6 mesi di GF ho bisogno di riprendermi e tornare alla realtà Piersilvio, Mediase… - Grandetornado2 : RT @francescatotolo: Negli ospedali si cura la #SindromeDellUntore: ringraziamo gli autori (veterinari, zanzarologi, igienisti, esperti fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli autori

La Nazione

Per me come per il mio sesso, è una bella lezione confrontarsi con questa vicenda matriarcale, quasi uno studio necessario, del resto non è un caso se, i registi eadattatori di questo ......produttiva?"? Come dovrà operare la nuova società per trasformarestabilimenti della Capitale nei primi e i più competitivi d'Europa? Per le battaglie condotte in questi anni daglisi ...Dal fermento della Collezione Maramotti in città ai 12 milioni di pezzo dello Csac di Parma al Museum in Motion piacentino ...Al via al crowdfunding per la realizzazione di “The Years We Have Been Nowhere”, il progetto documentario sulle deportazioni ...