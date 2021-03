Gianni Morandi ricoverato d’urgenza | ustioni a mani e gambe

(Di venerdì 12 marzo 2021) . Il celebre cantante è rimasto vittima di un incidente mentre stava bruciando delle sterpaglie ed è stato portato via in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna riportandiavrebbe perso l’equilibrio cadendo sul fuoco che ardeva le sterpaglie. Lepiù importanti sono state rilevate sulla mano destra ed è stato trasferito al centro grandi ustionati di Cesena per ulteriori accertamenti. «Stava bruciando delle sterpaglie in giardino – raccontano dal suo entourage – quando è scivolato, si è aggrappato e ha subito un’ustione. Si è molto spaventato e lo hanno portato a Bologna dopo l’intervento del 118. Hanno poi deciso di portarlo a Cesena al centro specializzato nelledove si trova attualmente»....

