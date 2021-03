Fabrizio Corona, il dramma: ricoverato in psichiatria (Di venerdì 12 marzo 2021) Fabrizio Corona ha tentato il suicidio appena ha saputo che sarebbe dovuto tornare in carcere. Ora l’ex marito di Nina Moric è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Milano piantonato dalla Polizia. Momenti di follia pura per l’ex fotografo dei vip che, oltre a ridursi una maschera di sangue, ha spaccato un vetro dell’ambulanza e reagito contro gli agenti. Fabrizio Corona è guardato a vista dalla Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 12 marzo 2021)ha tentato il suicidio appena ha saputo che sarebbe dovuto tornare in carcere. Ora l’ex marito di Nina Moric è statonel reparto didell’ospedale di Milano piantonato dalla Polizia. Momenti di follia pura per l’ex fotografo dei vip che, oltre a ridursi una maschera di sangue, ha spaccato un vetro dell’ambulanza e reagito contro gli agenti.è guardato a vista dalla Articolo completo: dal blog SoloDonna

