Draghi: "Acceleriamo coi vaccini, su AstraZeneca l'Aifa tranquillizza" (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti"Le misure adottate sono necessarie per evitare un peggioramento che renderebbe inevitabili provvedimenti ancora più stringenti". Così si è espresso il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a margine della sua visita presso il centro vaccinale di Fiumicino. Il premier è consapevole che quello richiesto agli italiani con il "decreto Pasqua" è un ulteriore sforzo dopo un anno decisamente difficile: "Vorrei lanciare un messaggio di fiducia e forza, ma i sacrifici non sono finiti. Questo governo vi accompagnerà con la stessa intensità mostrata nel suo primo mese di lavoro. A queste misure si accompagna l'azione di governo a sostegno di famiglie e imprese, oltre all'accelerazione della campagna vaccinale". Previsti incentivi alle famiglie: "Abbiamo già deciso con il decreto legge di oggi di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli ...

