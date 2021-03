Crash Bandicoot 4: It's About Time (next-gen) - recensione (Di venerdì 12 marzo 2021) Il nostro Riccardo Cantù recensì la versione PlayStation 4 di Crash Bandicoot: It's About Time lo scorso ottobre, assegnandogli un prestigioso (e meritato) voto di eccellenza e affermando che si trattava non solo di "uno dei migliori platform della generazione ma anche uno dei migliori esponenti della serie che siano mai apparsi sul mercato". Mica male! Lo abbiamo atteso a lungo ma la nostra pazienza è stata in effetti ripagata da un titolo ispirato, divertente, giustamente impegnativo e generosissimo in termini di contenuti. Toys for Bob è riuscita nell'impresa di realizzare una campagna single-player praticamente perfetta, adatta sia ai neofiti che ai platformer più navigati, affiancandogli una componente multiplayer non particolarmente massiccia ma dannatamente divertente. Tecnicamente la versione old-gen si è ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 marzo 2021) Il nostro Riccardo Cantù recensì la versione PlayStation 4 di: It'slo scorso ottobre, assegnandogli un prestigioso (e meritato) voto di eccellenza e affermando che si trattava non solo di "uno dei migliori platform della generazione ma anche uno dei migliori esponenti della serie che siano mai apparsi sul mercato". Mica male! Lo abbiamo atteso a lungo ma la nostra pazienza è stata in effetti ripagata da un titolo ispirato, divertente, giustamente impegnativo e generosissimo in termini di contenuti. Toys for Bob è riuscita nell'impresa di realizzare una campagna single-player praticamente perfetta, adatta sia ai neofiti che ai platformer più navigati, affiancandogli una componente multiplayer non particolarmente massiccia ma dannatamente divertente. Tecnicamente la versione old-gen si è ...

Advertising

Eurogamer_it : L'avventura prosegue (o inizia) su PS5 con la nostra recensione di Crash Crash Bandicoot 4: It's About Time! - crash_mundo : RT @CrashBZone: Rivelato il logo ufficiale dei 25 anni di Crash Bandicoot by @danyq94 #crashbandicoot #ResurrectCrashCartoon - CrashBZone : Rivelato il logo ufficiale dei 25 anni di Crash Bandicoot by @danyq94 #crashbandicoot #ResurrectCrashCartoon - NintendOnTweet : Crash Bandicoot 4: It’s About Time, ecco l’analisi tecnica di Digital Foundry - luky_s_world : @AndrewPattone @maseidiruolo @fest_T26 @fauci78 @jagghino @AndreFrassi @SniperBoyMI @mklgnnr @lucamylifestyle… -