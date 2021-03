Covid, i colori delle regioni: due italiani su tre in zona rossa da lunedì 15 marzo. Pasqua e Pasquetta in lockdown. IN AGGIORNAMENTO (Di venerdì 12 marzo 2021) È atteso nelle prossime ore il nuovo provvedimento del ministero della Salute sui cambi di colore. Da lunedì la maggior parte delle regioni, potrebbero essere 16, sarà di fatto in lockdown, con le scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza, bar, ristoranti e negozi chiusi, possibilità di uscire da casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, nessuna possibilità di andare a trovare parenti e amici una volta al giorno L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 marzo 2021) È atteso nelle prossime ore il nuovo provvedimento del ministero della Salute sui cambi di colore. Dala maggior parte, potrebbero essere 16, sarà di fatto in, con le scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza, bar, ristoranti e negozi chiusi, possibilità di uscire da casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, nessuna possibilità di andare a trovare parenti e amici una volta al giorno L'articolo .

