Covid, De Luca: Sos ricoveri, servono 50 posti letto in più al giorno. Bisogna comportarsi come nel marzo 2020. (Di venerdì 12 marzo 2021) “I nostri comportamenti devono diventare simili a quelli di marzo dello scorso anno: si sta in casa quando non è assolutamente indispensabile andare fuori. Siamo in guerra, a tanti cittadini non è ancora chiaro, siamo quasi nella situazione in cui in ogni condominio c’è una persona che muore”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. “Il numero di positivi è estremamente elevato ogni giorno in Campania. Con 500 sintomatici al giorno, se pensiamo che solo il 10% richiede il ricovero, dovremo liberare ogni giorno 50 posti letto in più. È una situazione estremamente seria”, ha continuato De Luca. Il governatore ha fatto un bilancio sulla situazione dei ricoveri, spiegando che la Campania ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) “I nostri comportamenti devono diventare simili a quelli didello scorso anno: si sta in casa quando non è assolutamente indispensabile andare fuori. Siamo in guerra, a tanti cittadini non è ancora chiaro, siamo quasi nella situazione in cui in ogni condominio c’è una persona che muore”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dein una diretta Facebook. “Il numero di positivi è estremamente elevato ogniin Campania. Con 500 sintomatici al, se pensiamo che solo il 10% richiede il ricovero, dovremo liberare ogni50in più. È una situazione estremamente seria”, ha continuato De. Il governatore ha fatto un bilancio sulla situazione dei, spiegando che la Campania ...

Advertising

LegaSalvini : Luca #Coletto: “Il tribunale ha dato ragione alla #Lega annullando la nota dell'Aifa che prevedeva, come cura domic… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid Campania, De Luca: 'Siamo in guerra, ma c'è indifferenza a livello istituzionale' - salernotoday : Covid-19, De Luca invita tutti a restare a casa, poi sui vaccini: 'Nessuna angoscia' - rep_napoli : Covid Campania, De Luca: 'Siamo in guerra'. E su Astrazeneca: 'Niente psicosi' [aggiornamento delle 15:20] - occhio_notizie : Covid, De Luca: 'Obiettivo concludere vaccini entro 2021 in Campania' -