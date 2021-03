Coronavirus | 1430 casi positivi in provincia dall' inizio di marzo | 18 le vittime

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 1430

LatinaToday

Sonoi casi di positività dall'inizio di marzo. Lazio in zona rossa Lazio in zona rossa: ..., le altre notizie 'Dosi insufficienti, docenti ed Ata esclusi dalla vaccinazione anti - ...Sono 55 i nuovi casi dioggi, venerd'ì 12 marzo, nella provincia di Latina: questo il dato riportato nel ... In totale sonoi contagi totali riscontrati tra i residenti del territorio ...A partire dalla notte tra domenica e lunedì, in tutta la provincia di Frosinone, scatterà la zona rossa. Le nuove misure resteranno in vigore per due settimane, fino al ...In consiglio comunale l'approvazione della programmazione di bilancio e dei lavori pubblici. Cambiano le politiche della giunta sul debito: più mutui per aiutare il tessuto socio economico del territo ...