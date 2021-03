Canzone Segreta | Serena Rossi è splendida E la Marino sorprende Luca Argentero

Leggi su dilei

(Di sabato 13 marzo 2021) È finalmente arrivato il momento dell’esordio dialla conduzione di, il suo nuovo show in onda su Rai1. Nel corso della prima puntata si sono susseguiti sul palco tantissimi ospiti tra i più amati dal pubblico, ed è stato un vero tripudio di emozioni. Aspettavamo da tempo questo appuntamento, che vede al timone un’attrice davvero spettacolare., reduce dall’incredibile successo della fiction Mina Settembre, è approdata nuovamente sul piccolo schermo, questa volta in veste di conduttrice. Il suo programma, mutuato da uno show francese che ha riscosso molti consensi in patria, ha subito conquistato i telespettatori: gli ospiti, che si sono alternati sulla poltrona bianca al centro dello studio, hanno vissuto splendidi ricordi ed emozioni ...