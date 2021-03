Calciomercato Juventus, Douglas Costa pedina per arrivare a un gioiello francese (Di venerdì 12 marzo 2021) Calciomercato Juventus: Douglas Costa potrebbe essere utilizzato per arrivare a un obiettivo francese Tuttosport ha descritto un nuovo scenario legato al Calciomercato Juventus, che potrebbe coinvolgere Douglas Costa. Secondo il quotidiano torinese, la prossima estate il brasiliano dovrebbe rientrare dal prestito al Bayern Monaco, pronto però per lasciare nuovamente Torino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L’esterno potrebbe rientrare in qualche operazione come pedina di scambio e gli indizi lo porterebbero a Lione, dove milita Houssem Aouar, da tempo sul taccuino di Fabio Paratici. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021)potrebbe essere utilizzato pera un obiettivoTuttosport ha descritto un nuovo scenario legato al, che potrebbe coinvolgere. Secondo il quotidiano torinese, la prossima estate il brasiliano dovrebbe rientrare dal prestito al Bayern Monaco, pronto però per lasciare nuovamente Torino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L’esterno potrebbe rientrare in qualche operazione comedi scambio e gli indizi lo porterebbero a Lione, dove milita Houssem Aouar, da tempo sul taccuino di Fabio Paratici. Leggi su Calcionews24.com

