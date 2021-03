Benevento, ecco i convocati: quattro assenti per la sfida con la Fiorentina (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 23 i giocatori convocati da Filippo Inzaghi per la gara interna con la Fiorentina in programma domani alle ore 18 al Ciro Vigorito. Tornano a disposizione del tecnico giallorosso sia Schiattarella che Insigne, assenti contro lo Spezia per questioni disciplinari. Non ci sono invece lo squalificato Dabo e gli infortunati Letizia, Depaoli e Iago Falque. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. Difensori: Barba, Glik, Caldirola,Tuia, Foulon, Pastina. Centrocampisti: Schiattarella, Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne, Tello. Attaccanti: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 23 i giocatorida Filippo Inzaghi per la gara interna con lain programma domani alle ore 18 al Ciro Vigorito. Tornano a disposizione del tecnico giallorosso sia Schiattarella che Insigne,contro lo Spezia per questioni disciplinari. Non ci sono invece lo squalificato Dabo e gli infortunati Letizia, Depaoli e Iago Falque. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. Difensori: Barba, Glik, Caldirola,Tuia, Foulon, Pastina. Centrocampisti: Schiattarella, Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne, Tello. Attaccanti: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

