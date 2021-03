Benedetta Parodi, il risveglio più dolce: il “regalo” per i follower è delizioso – FOTO (Di venerdì 12 marzo 2021) Benedetta Parodi regala un dolcissimo risveglio ai suoi follower: il “regalo” per tutti i suoi fan è super. La Zia Bene non delude mai Il buongiorno si vede dal mattino… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 12 marzo 2021)regala un dolcissimoai suoi: il “” per tutti i suoi fan è super. La Zia Bene non delude mai Il buongiorno si vede dal mattino… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

Vanessa54195757 : Ma io adoro questa nuova Eli in versione Benedetta Parodi?? #gregorelli #Eligreg - shinamizuno : @miIeymiller dimmi Benedetta Parodi - piccini_sofia : non pensavo che sarebbe mai arrivato il momento in cui mi sarei messa a cucinare una torta per un ragazzo e invece… - zazoomblog : Benedetta Parodi “A proposito di Sanremo…”: spunta lo scatto del passato grandissima emozione! - #Benedetta… -