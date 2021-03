Amazon si ferma: primo sciopero nazionale (Di venerdì 12 marzo 2021) Rottura nelle trattative fra azienda e sindacati dei trasporti, il 22 marzo serrata di 24 ore negli hub e nelle consegne in tutt'Italia Leggi su quotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Rottura nelle trattative fra azienda e sindacati dei trasporti, il 22 marzo serrata di 24 ore negli hub e nelle consegne in tutt'Italia

Advertising

infoiteconomia : Amazon si ferma: primo sciopero nazionale in Italia dell’intera filiera - Comunica_Media : RT @SPattuglia: “@Amazon non disponibile al dialogo”: sindacati indicono #sciopero #generale nazionale il 22 marzo, ferma tutta la filiera… - SPattuglia : “@Amazon non disponibile al dialogo”: sindacati indicono #sciopero #generale nazionale il 22 marzo, ferma tutta la… - ChiaraZn : RT @Primaonline: “Amazon non disponibile al dialogo”: sindacati indicono sciopero generale nazionale il 22 marzo, ferma tutta la filiera pe… - lostarec : RT @Agenzia_Dire: #Amazon Italia si ferma, per la prima volta. -