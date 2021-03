Amazon | 22 marzo sciopero e stop a consegne

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nientee pacchi fermi il 22per il primonazionale di 24 ore dei lavoratori diproclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Un esercito di 30-40mila persone, anche se nessuno ne conosce il numero preciso che lavorano tra migliaia di merci nella ‘catena di montaggio’ degli hub e dei magazzini, e sfrecciano con i loro furgoncini per le strade di tutta Italia per consegnarli nelle nostre case e che dopo un anno di pandemia “sono esausti”, denunciano i sindacati che hanno indetto loin tutta Italia. E a restare fermi saranno anche centinaia di migliaia di pacchi che ogni giorno questi lavoratori movimentano. Sempre di più visto che, come ribadiscono i sindacati, “l’e-commerce ein particolare con lo scoppio della pandemia stanno vivendo un ...

FELSA CISL NIDIL CGIL UILTEMP aderiscono alle iniziative di lotta indette dalle categorie Filt Cgil Fit Cisl e Uiltrasporti sulla filiera di Amazon per il prossimo lunedì 22 marzo e dichiarano lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori in somministrazione per l'intera giornata. Le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione sono ... Cgil, Cisl, Uil: 'Lavoratori stremati, l'azienda non ci ascolta. Serve rivedere carichi di lavoro e stabilizzare precari'