Vidal-infortunio | deve operarsi al ginocchio

Il calciatore dell'Inter Arturo Vidal non ha mai pace, sembrava riprendersi dall'infortunio ma non c'è stato nulla da fare. Il ginocchio alla fine andrà sistemato sotto operazione medica. Si preannuncia quindi uno stop forzato per il Cileno che dovrà prima ristabilirsi per poi tornare pienamente operativo. Raccontiamo tutte le notizie relative a Vidal-infortunio. Inter compleanno: oggi compie 113 anni Vidal-infortunio? cosa ha detto l'Inter nel comunicato? Come annunciato dal club nerazzurro mediante una nota ufficiale il centrocampista cileno si sottoporrà domani 12 Marzo 2021 a intervento chirurgico in artroscopia per risolvere una sofferenza meniscale al ginocchio sinistro. Dopo qualche partita ai box era tornato operativo nella sfida ...

