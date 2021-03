Via libera dell’Ema e della Commissione Ue al farmaco di Johnson & Johnson. Speranza: “E’ uno strumento particolarmente utile perché si tratta del primo vaccino monodose” (Di giovedì 11 marzo 2021) Via libera dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) al vaccino Janssen (gruppo Johnson & Johnson) per i maggiori di 18 anni. “I dati sono solidi e soddisfano i criteri di efficacia, sicurezza e qualità”, spiega l’Ema. Si tratta del quarto vaccino anti Covid-19 approvato in Europa, dopo Pfizer-Biontech, Moderna e AstraZeneca. Il vaccino di Johnson & Johnson è monodose. “Con questo via libera – ha detto il direttore esecutivo dell’Ema, Emer Cooke -, le autorità di tutta l’Unione europea avranno un’altra opzione per combattere la pandemia e proteggere la vita e la salute dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Viadall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) alJanssen (gruppo) per i maggiori di 18 anni. “I dati sono solidi e soddisfano i criteri di efficacia, sicurezza e qualità”, spiega l’Ema. Sidel quartoanti Covid-19 approvato in Europa, dopo Pfizer-Biontech, Moderna e AstraZeneca. Ildi. “Con questo via– ha detto il direttore esecutivo, Emer Cooke -, le autorità di tutta l’Unione europea avranno un’altra opzione per combattere la pandemia e proteggere la vita e la salute dei ...

