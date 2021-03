Uomini e donne, Gemma: niente esclusiva a Cataldo (Di giovedì 11 marzo 2021) Che cosa ha combinato Cataldo, cavaliere giunto a Uomini donne per corteggiare Gemma Galgani? La dama torinese è infuriata con l’uomo, che ha “osato” mettere alla prova la sua serietà di donna. Una cosa per lei inaccettabile. Alla fine, però, decide di tenerlo. Ma con riserva. Gemma Galgani tiene il suo cavaliere. Ma con riserva. La dama di Uomini e donne la scorsa settimana si era molto arrabbiata con Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 11 marzo 2021) Che cosa ha combinato, cavaliere giunto aper corteggiareGalgani? La dama torinese è infuriata con l’uomo, che ha “osato” mettere alla prova la sua serietà di donna. Una cosa per lei inaccettabile. Alla fine, però, decide di tenerlo. Ma con riserva.Galgani tiene il suo cavaliere. Ma con riserva. La dama dila scorsa settimana si era molto arrabbiata con Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

elenabonetti : Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare… - elenabonetti : Sono vicina a Lara Lugli. Pensare che le donne debbano essere costrette a scegliere la doverosa possibilità di real… - matteosalvinimi : Sempre GRAZIE alle donne e agli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_. - robinaroby1 : @SaryOtto Perché non è un paese per donne. Non per giovani, per donne. Perché molte di noi perdono il lavoro se fan… - Sabry09439578 : @lorenzotonion Si come alcune donne, ma noi per natura siamo un po' vanitose, gli uomini lo stanno diventando -