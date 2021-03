Un anno di Covid a fumetti: 137 artisti disegnano la pandemia (Di giovedì 11 marzo 2021) BOLOGNA – Ben 137 artisti da 30 Paesi di cinque diversi continenti con un obiettivo comune: raccontare un anno di emergenza sanitaria e conservare una memoria viva dell’epoca che stiamo attraversando. È l’obiettivo di Cefa e Ya Basta che a luglio hanno lanciato una call per artisti e disegnatori, alla quale hanno risposto anche nomi noti come Zerocalcare e Giuseppe Palumbo. Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) BOLOGNA – Ben 137 artisti da 30 Paesi di cinque diversi continenti con un obiettivo comune: raccontare un anno di emergenza sanitaria e conservare una memoria viva dell’epoca che stiamo attraversando. È l’obiettivo di Cefa e Ya Basta che a luglio hanno lanciato una call per artisti e disegnatori, alla quale hanno risposto anche nomi noti come Zerocalcare e Giuseppe Palumbo.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Covid fa fare un salto indietro alla speranza di vita. Annullati in un anno i progressi compiuti nell'ultimo dec… - LiaQuartapelle : Novecento anziani con più di 80 anno convocati per sbaglio all’ospedale di Niguarda per le vaccinazioni anti-covid.… - UNICEF_Italia : A un anno dall'inizio della pandemia povertà minorile in aumento del 15%, malnutrizione infantile acuta +14% e istr… - rep_genova : Esportazioni, Liguria da record nell'anno del Covid. E dal porto di Genova traffici raddoppiati verso gli States [d… - federicosassi : @martinoloiacono È da 1 anno che questi signori sono gli indiscussi protagonisti di questo Covid. Rilasciano interv… -