Texas | fine dei divieti | la gente torna nei bar senza mascherina

(Di giovedì 11 marzo 2021) A partire da ieri, innon è più obbligatorio indossare le mascherine anti-Covid in pubblico. Il governatore Greg Abbott, che settimana scorsa aveva annunciato l'allentamento delle misure restrittive, ha inoltre riaperto il 100% delle aziende. Una decisione che in molti ritengono affrettata, ma supportata (in parte) dall'abbassamento dei nuovi contagi e dei ricoveri. «Troppi texani sono stati esclusi dalle opportunità di lavoro. Troppi proprietari di piccole imprese hanno lottato per pagare le bollette. Questo deve finire. Ora è il momento di aprire ilal 100%», ha spiegato il Governatore texano. La mossa di Greg Abbott è stata considerata un pericoloso azzardo dai suoi oppositori, considerando che al momento meno del 9% della popolazione dello Stato ha ricevuto il vaccino (secondo i dati della Johns Hopkins University). L'allentamento ...