Stefano Paternò e Davide Villa: chi sono i due uomini deceduti in Sicilia per cui la Procura ha aperto un’inchiesta sui vaccini AstraZeneca (Di giovedì 11 marzo 2021) Stefano Paternò, 43 anni, e Davide Villa, 50 anni. Due uomini di Stato, il primo sottufficiale di Marina, il secondo agente della Squadra Mobile di Catania. In comune hanno il decesso, per motivi ancora tutti da chiarire, e la somministrazione di un lotto del vaccino AstraZeneca, finito nel mirino dell’Aifa che ne ha bloccato l’inoculazione su tutto il territorio nazionale. Al momento – è bene ricordarlo – non ci sono evidenze scientifiche di un nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e le due morti. In altre parole nessuno è in grado di dire se il militare e il poliziotto Siciliani siano morti a causa del vaccino anti-Covid. Le procure, di Siracusa e Catania, intanto, indagano per omicidio colposo e vogliono vederci chiaro. «Non ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 marzo 2021), 43 anni, e, 50 anni. Duedi Stato, il primo sottufficiale di Marina, il secondo agente della Squadra Mobile di Catania. In comune hanno il decesso, per motivi ancora tutti da chiarire, e la somministrazione di un lotto del vaccino, finito nel mirino dell’Aifa che ne ha bloccato l’inoculazione su tutto il territorio nazionale. Al momento – è bene ricordarlo – non cievidenze scientifiche di un nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e le due morti. In altre parole nessuno è in grado di dire se il militare e il poliziottoni siano morti a causa del vaccino anti-Covid. Le procure, di Siracusa e Catania, intanto, indagano per omicidio colposo e vogliono vederci chiaro. «Non ...

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Paternò Sospeso un lotto di vaccino AstraZeneca dopo morte di un militare, ma non c'è alcun nesso Uno dei casi sospetti è stato registrato in Sicilia, dove un militare in servizio ad Augusta (Siracusa), Stefano Paternò, 43 anni, originario di Corleone, ma residente a Misterbianco (Ct) è morto ...

Al vaglio il nuovo piano vaccinale. Ma scoppia il caso Astrazeneca I casi più eclatanti sono quelli del decesso, avvenuto poco dopo la somministrazione della dose, di un militare di Sicuracusa, Stefano Paternò, e un poliziotto a Catania. Davide Villa. Sui due ...

