Stati Uniti, il Congresso vara un piano di aiuti da 1,900 miliardi (Di giovedì 11 marzo 2021) Il piano economico da 1,900 miliardi del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato approvato dalla Camera dei rappresentanti mercoledì 10 marzo co 220 voti a favore e 211 no. Biden dovrebbe firmare il provvedimento domani, venerdì 12 marzo. La manovra, adottata per fronteggiare la crisi economica causata dalla pandemia, è l’intervento più importante dai tempi di Lyndon Johnson ed è una delle più grandi iniezioni di soldi federali dalla Grande depressione del 1929. Le misure prevedono pagamenti diretti fino a 1,400 dollari a cittadino e un sussidio di disoccupazione di 300 dollari a settimana per sei mesi. Sussidi a pioggia in particolare ai nuclei famigliari a basso reddito e con figli. I conservatori criticano l’eccessivo statalismo della manovra, ritenuto eccessiva e dispendiosa. Secondo il New York Times, però, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 marzo 2021) Ileconomico da 1,900del presidente degliJoe Biden è stato approvato dalla Camera dei rappresentanti mercoledì 10 marzo co 220 voti a favore e 211 no. Biden dovrebbe firmare il provvedimento domani, venerdì 12 marzo. La manovra, adottata per fronteggiare la crisi economica causata dalla pandemia, è l’intervento più importante dai tempi di Lyndon Johnson ed è una delle più grandi iniezioni di soldi federali dalla Grande depressione del 1929. Le misure prevedono pagamenti diretti fino a 1,400 dollari a cittadino e un sussidio di disoccupazione di 300 dollari a settimana per sei mesi. Sussidi a pioggia in particolare ai nuclei famigliari a basso reddito e con figli. I conservatori criticano l’eccessivo statalismo della manovra, ritenuto eccessiva e dispendiosa. Secondo il New York Times, però, ...

Advertising

ItalianNavy : Negli Stati Uniti continuano le prove in mare di #naveCavour con i velivoli #F35B nell’ambito della campagna… - PaoloGentiloni : Bello rivedere a Bruxelles John Kerry. Europa e Stati Uniti finalmente insieme nella lotta al cambiamento climatic… - RadioItalia : Il bellissimo docufilm in cui @TizianoFerro si racconta intimamente verrà premiato negli Stati Uniti #TizianoFerro - lellinara : RT @_cieloitalia: Trump a New York ieri nel pomeriggio.. MANCO FOSSE IL PRESIDENTE DELLA NUOVA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI ?????? https://t.… - Piumotta_ale : @flayawa @afgibi Per gli americani siano Dem o Rep, l'importante sono gli Stati Uniti. Non è difficile da capire. M… -