Sampdoria, nessun positivo nel gruppo squadra dopo gli ultimi tamponi (Di giovedì 11 marzo 2021) La Sampdoria prepara la trasferta di Bologna e continua a seguire il protocollo dopo la positività al Coronavirus nel gruppo squadra: il comunicato La Sampdoria sta preparando la trasferta di Bologna e sta continuando a seguire il protocollo dopo la positività al Coronavirus nel gruppo squadra emersa la scorsa settimana. nessuna novità dal nuovo giro di tamponi. Il comunicato. «dopo aver appreso che non sono emerse nuove positività dagli ultimi tamponi, questa mattina sul campo 1 del “Mugnaini” Claudio Ranieri e il suo staff hanno diretto una seduta incentrata su esercitazione tecnica e partite tattiche a tema». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Laprepara la trasferta di Bologna e continua a seguire il protocollola positività al Coronavirus nel: il comunicato Lasta preparando la trasferta di Bologna e sta continuando a seguire il protocollola positività al Coronavirus nelemersa la scorsa settimana.a novità dal nuovo giro di. Il comunicato. «aver appreso che non sono emerse nuove positività dagli, questa mattina sul campo 1 del “Mugnaini” Claudio Ranieri e il suo staff hanno diretto una seduta incentrata su esercitazione tecnica e partite tattiche a tema». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

minkiotauro74 : @photoFrance70 @sampdoria Soprattutto rinvia dove non c è nessun compagno.....pirla - VrBlueandyellow : Comunque potevano estendere all'ottava l'ingresso in #UefaConferenceLeague. Come stiamo vedendo in questo weekend,… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? #Sampdoria, nessun nuovo caso di positività ?? La nota del club #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieA - BombeDiVlad : ?? #Sampdoria, nessun nuovo caso di positività ?? La nota del club #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieA - Pall_Gonfiato : Nessun vinto, né vincitore nel derby di Genova: gli #highlights -