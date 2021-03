Rockstar Leeds perde il suo fondatore | Gordon Hall è morto all' età di 51 anni

(Di giovedì 11 marzo 2021), che ha dato molto nel settore dei giochi, èall'età di 51. Nel 1997 ha fondato la Möbius Entertainment, dove ha lavorato a numerosi giochi per Game Boy e Game Boy Advance.in seguito ha acquistato lo studio e lo ha ribattezzato. Neglisuccessivi, lo studio è stato guidato dache ha lavorato a Grand Theft Auto: Liberty City Stories e GTA: Chinatown Wars. Nel 2009, pressoSan Diego, lo stessoha lavorato a Red Dead Redemption. Tra il 2011 e il 2013, si è preso un anno sabbatico per approfondire le ricerche sulla psicologia dei giocatori e sulla strategia delle microtransazioni, tornando ai giochi come chief creative officer per ...

Gordon Hall, il fondatore di Rockstar Leeds, studio che ha dato via a GTA Chinatown Wars, è morto. A riportarlo sono alcune figure dell'industria videoludica dello Yorkshire (via GamesIndustry), come ...Gordon Hall, fondatore del team di sviluppo autore di GTA Chinatown Wars e molti altri, Rockstar Leeds, è morto.