Polonia e Ungheria fanno ricorso alla Corte di Giustizia Ue contro la clausola sullo stato di diritto legata ai fondi Ue (Di giovedì 11 marzo 2021) Nonostante l’approvazione del bilancio settennale europeo 2021-27, al quale erano legati anche i fondi previsti per il Next Generation Eu, continua la ‘guerra’ di Polonia e Ungheria contro la clausola sullo stato di diritto legato al bilancio comunitario. I due governi hanno infatti deciso di fare ricorso alla Corte di Giustizia Ue per opporsi alla clausola pensata come una protezione del Multiannual Financial Framework da eventuali violazioni, già riscontrate in questi Paesi negli anni passati. “Uno degli elementi più importanti dello stato di diritto – afferma il portavoce del governo polacco, Piotr Mueller, in una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Nonostante l’approvazione del bilancio settennale europeo 2021-27, al quale erano legati anche iprevisti per il Next Generation Eu, continua la ‘guerra’ diladilegato al bilancio comunitario. I due governi hanno infatti deciso di farediUe per opporsipensata come una protezione del Multiannual Financial Framework da eventuali violazioni, già riscontrate in questi Paesi negli anni passati. “Uno degli elementi più importanti dellodi– afferma il portavoce del governo polacco, Piotr Mueller, in una ...

Advertising

antoniodiba : Aggiornata la mappa dell'ECDC. Passano in rosso scuro 4 regioni (Campania, Marche, Lombardia e FVG). Vi rimangono a… - b_baolo : RT @EsteriLega: ++ POLONIA E UNGHERIA IMPUGNANO CLAUSOLA BUDGET UE ++ (ANSA) - BERLINO, 11 MAR - La Polonia e l'Ungheria hanno impugnato d… - EsteriLega : ++ POLONIA E UNGHERIA IMPUGNANO CLAUSOLA BUDGET UE ++ (ANSA) - BERLINO, 11 MAR - La Polonia e l'Ungheria hanno imp… - fattoquotidiano : Polonia e Ungheria fanno ricorso alla Corte di Giustizia Ue contro la clausola sullo stato di diritto legata ai fon… - PietroCuratola : RT @PaoloBorchia: Il mio intervento sulla #libertà di stampa in #Polonia e #Ungheria. Certe prerogative solo per chi è di sinistra? https:/… -