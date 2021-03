Patrizia Reggiani contro Lady Gaga: “Non ha voluto conoscermi” (Di giovedì 11 marzo 2021) House of Gucci, ovvero l’ultimo atteso film di Ridley Scott sulla storia della maison di moda fiorentina, incentrato sul delitto efferato che ne sconvolse le fondamenta, quello di Maurizio Gucci, allora Presidente, commissionato dalla ex moglie Patrizia Reggiani, impazzita all’idea che lui potesse rifarsi una vita con la nuova compagna e avere altri eredi. Il set del film, che si sta girando in Italia, sta monopolizzando l’attenzione generale, perché ha blindato prima Roma e poi Milano (ora stanno girando in montagna, a Gressoney) ma soprattutto perché vede la presenza nel cast della super star Lady Gaga, nei panni proprio della mandante dell’omicidio, Patrizia Reggiani. La somiglianza tra la cantante e l’ex Signora Gucci è impressionante, come si vede dalle foto postate dalla stessa ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 marzo 2021) House of Gucci, ovvero l’ultimo atteso film di Ridley Scott sulla storia della maison di moda fiorentina, incentrato sul delitto efferato che ne sconvolse le fondamenta, quello di Maurizio Gucci, allora Presidente, commissionato dalla ex moglie, impazzita all’idea che lui potesse rifarsi una vita con la nuova compagna e avere altri eredi. Il set del film, che si sta girando in Italia, sta monopolizzando l’attenzione generale, perché ha blindato prima Roma e poi Milano (ora stanno girando in montagna, a Gressoney) ma soprattutto perché vede la presenza nel cast della super star, nei panni proprio della mandante dell’omicidio,. La somiglianza tra la cantante e l’ex Signora Gucci è impressionante, come si vede dalle foto postate dalla stessa ...

Advertising

rodrigosalem : Saiu a primeira imagem oficial de 'House of Gucci', filme de Ridley Scott sobre as tretas da venda da Gucci. Adam… - repubblica : Lady Gaga, la 'signora Gucci' è arrivata a Milano: Continuano le riprese del nuovo film di Ridley Scott con la pop… - Samouverena : RT @zhimiti: Lady Gaga as Patrizia Reggiani - blurboi : Lady Gaga è Patrizia Reggiani nel film 'House of Gucci': le immagini dal set #HouseOfGucci - FOTO - Il Fatto Quoti… - mrtavoyager : @om4licha @ModernGurlzz No its Patrizia Reggiani -