Maradona | caos alla marcia in suo onore La figlia Dalma | “Ci hanno spinto Non abbiamo potuto continuare”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Unaper ricordare Diego Armandoe per chiedere giustizia. Nelle scorse ore è andata in scena una vera e propria processione per il Pibe de Oro scomparso lo scorso 25 novembre. Tra i semplici tifosi e gli appassionati, c'erano anche le figlie del Diez,e Giannina, ma anche l'ex moglie Claudia Villafañe, chemantenuto la promessa fatta e sono accorse al fianco degli organizzatori della manifestazione.Peccato che qualcosa non sia andato come previsto e che le tre donne siano stato obbligate ad abbandonare la manifestazione.A raccontare quanto accaduto è stata la stessaattraverso alcune stories su Instagram: "Purtroppo stavamo camminando verso l'Obelisco finché la stampa non si è gettata su di noi", ha scritto sui social la donna. "Purtroppo era ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maradona caos

Corriere dello Sport.it

"Non è morto, lo hanno ucciso" . In migliaia hanno risposto all'appello e sono scesi per le strade e le piazze di Buenos Aires per chiedere giustizia per la morte di Diego Armando, avvenuta lo scorso 25 novembre . Tra i semplici tifosi e gli appassionati, c'erano anche le figlie del Diez, Dalma e Gianinna , ma anche l'ex moglie Claudia Villafañe , che hanno mantenuto ...Ma ci sarebbero altri figli non riconosciuti Sono passati 3 mesi dalla morte di Diego Armando, indimenticabile numero 10 argentino. In questi giorni si torna a parlare della sua eredità , ...In migliaia sono scesi per le strade di Buenos Aires per chiedere giustizia per la morte del Diez: "Non è morto, lo hanno ucciso". Ecco che cosa è successo ...La morte di Diego Armando Maradona non solo ha turbato il mondo dello sport ma ha creato anche un vero e proprio caos ...