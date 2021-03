Lotteria degli scontrini, si parte: al via la prima estrazione, cosa c’è da sapere (Di giovedì 11 marzo 2021) Finalmemte parte la Lotteria degli scontrini, a breve si terrà la prima estrazione: scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sul “bonus” per i cittadini Al via la prima estrazione della Lotteria degli scontrini: come funziona e cosa c’è da sapere (Fonte Instagram)Domani, giovedì 11 marzo, si terrà la prima estrazione della Lotteria degli scontrini. Il bonus, messo in atto dal Governo come misura per far ripartire l’economia dopo la pandemia, serve anche per la lotta contro l’evasione fiscale. Per potervi partecipare è necessario il codice ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Finalmemtela, a breve si terrà la: scopriamo tutto ciò che c’è dasul “bonus” per i cittadini Al via ladella: come funziona ec’è da(Fonte Instagram)Domani, giovedì 11 marzo, si terrà ladella. Il bonus, messo in atto dal Governo come misura per far ripartire l’economia dopo la pandemia, serve anche per la lotta contro l’evasione fiscale. Per potervicipare è necessario il codice ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dieci premi per gli acquirenti, altrettanti per gli esercenti. Un montepremi di 1,2 milioni di euro. Parte la Lotte… - LaStampa : Il flop della lotteria degli scontrini, snobbata da commercianti e clienti - MediasetTgcom24 : Lotteria degli scontrini, oggi la prima estrazione con 20 premi in palio #lotteriadegliscontrini… - MattiaGallo17 : RT @AdmGov: ??Roma - Estratti i 10 codici vincenti del #concorso mensile N°1 - 2021 di Lotteria degli Scontrini ?? #lotteriadegliscontrini… - MARIOLUIGIPANE1 : Dove si vedono i codici vincenti della lotteria degli scontrini? -