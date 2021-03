La morte del militare Stefano Paternò e l’inchiesta sul vaccino AstraZeneca: 10 indagati per omicidio colposo (Di giovedì 11 marzo 2021) Al 43enne, sottuficiale della Marina ad Augusta, era stata somministrata la prima dose del vaccino anglosvedese il giorno prima della morte. Nel registro degli indagati tutta la catena di distribuzione di AstraZeneca fino al sanitario che ha fatto l’iniezione Leggi su corriere (Di giovedì 11 marzo 2021) Al 43enne, sottuficiale della Marina ad Augusta, era stata somministrata la prima dose delanglosvedese il giorno prima della. Nel registro deglitutta la catena di distribuzione difino al sanitario che ha fatto l’iniezione

