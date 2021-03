Intanto nel mondo (Di giovedì 11 marzo 2021) Il congresso statunitense approva un piano di rilancio da 1.900 miliardi di dollari, la camera dei deputati messicana vota la depenalizzazione della marijuana, Pechino modifica il sistema elettorale di Hong Kong. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) Il congresso statunitense approva un piano di rilancio da 1.900 miliardi di dollari, la camera dei deputati messicana vota la depenalizzazione della marijuana, Pechino modifica il sistema elettorale di Hong Kong. Leggi

ArminArlert05 : @tardistain Confido nel tempo, ma intanto continuo a cantare come se non ci fosse un domani - MicheleSpuri : RT @CalcioFinanza: Cvc intanto entra nel Sei Nazioni di rugby: pronti 40 mln per l’Italia - GuidaLor : RT @Ifatticapitali: La riforma #Brunetta apre un altro solco nel rapporto già disastroso del Governo #Draghi con la comunicazione. Intanto… - ilnonnosimpson : RT @CalcioFinanza: Cvc intanto entra nel Sei Nazioni di rugby: pronti 40 mln per l’Italia - CalcioFinanza : Cvc intanto entra nel Sei Nazioni di rugby: pronti 40 mln per l’Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel Serie A: oggi nuova assemblea sui diritti tv e intanto Dazn tratta per sbarcare anche sul digitale terrestre ... legati alla diffusione della banda larga in Italia, ha prima portato a un accordo con TIM e ora a una trattativa con Persidera, società creata nel 2014 da Telecom Italia e GEDI e poi ceduta a F2i e ...

ITA, nuovo piano industriale per passare esame UE Nel contempo, i servizi di handling e manutenzione verrebbero esercitati dalla "vecchia" Alitalia, ... Intanto, mentre i sindacati si confrontano con i tre commissari Alitalia, ipotizzando una flotta di ...

Intanto nel mondo Internazionale Il Gruppo Vergero verso l’acquisizione intanto si spacca il fronte istituzionale Chianni. Il Gruppo Vergero si compra la Grillaia. Non c'è ancora l'ufficialità, ma lunedì scorso i rappresentanti di un insieme di cinque società che si occupano di gestione rifiuti e hanno sette sedi ...

Casa bunker, trovati 1,6 kg di droga nell’armadio e telecamere di sicurezza I carabinieri di Carlentini hanno arrestato un 31enne, Antonino Vecchio, con precedenti penali, che, nella sua abitazione, nascondeva, dentro un armadio, 1 kg e 600 grammi di marijuana. L'articolo Cas ...

