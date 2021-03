“Eventi avversi gravi”, l’AIFA vieta utilizzo di un lotto AstraZeneca in Italia. In Danimarca allarme per casi di trombosi (Di giovedì 11 marzo 2021) Vaccino Covid, l’AIFA vieta in via precauzionale la somministrazione del vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856. In Danimarca stop per casi di trombosi. La Danimarca sospende in via precauzionale la somministrazione del vaccino AstraZeneca contro il Covid. La decisione è stata presa dopo che sono stati registrati problemi di coagulazione del sangue in diversi pazienti ai quali era stato somministrato il vaccino. In Italia l’AIFA “ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’EMA, agenzia del ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 marzo 2021) Vaccino Covid,in via precauzionale la somministrazione del vaccinodelABV2856. Instop perdi. Lasospende in via precauzionale la somministrazione del vaccinocontro il Covid. La decisione è stata presa dopo che sono stati registrati problemi di coagulazione del sangue in diversi pazienti ai quali era stato somministrato il vaccino. In“ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto didi talesu tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’EMA, agenzia del ...

Advertising

blueocean_cris : RT @valy_s: #AIFA vieta l’utilizzo del lotto ABV2856 del vaccino #AstraZeneca in seguito agli eventi avversi segnalati. In ogni caso si pre… - ZioKlint : RT @catenaaurea66: Peccato, l'Aifa ha appena bloccato Astrazeneca per eventi avversi gravi e lei non ha fatto in tempo. - Rosa6718851855 : RT @catenaaurea66: 'Eventi avversi gravi in concomitanza temporale con la somministrazione.' Possiamo abbandonare #nessunacorrelazione. htt… - leopoldicchio : RT @catenaaurea66: Peccato, l'Aifa ha appena bloccato Astrazeneca per eventi avversi gravi e lei non ha fatto in tempo. - filobusbus : RT @manolo_loop: #Aifa vieta per precauzione l’utilizzo del lotto ABV2856 del vaccino #AstraZeneca: “Segnalati eventi avversi gravi in conc… -