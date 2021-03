Escono di casa con autocertificazione falsa. Il giudice: “Non è reato. Il Dpcm è illegittimo” (Di giovedì 11 marzo 2021) Un giudice del tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che usare un’autocertificazione fasulla per uscire di casa, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, non è reato. Il Dpcm, infatti, è un atto meramente amministrativo che non può limitare le libertà personali sancite dalla Costituzione, e per questo è “illegittimo”. La sentenza, come riporta Repubblica, è relativa a una vicenda accaduta durante la prima ondata della pandemia di Covid-19, e precisamente il 13 marzo 2020 a Correggio. Quel giorno, una coppia era uscita di casa portando con sé un’autocertificazione dove era scritto che la donna doveva fare delle analisi e voleva essere accompagnata. In realtà, come accertato dalle forze dell’ordine, i due non erano stati in ospedale quel giorno: ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021) Undel tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che usare un’fasulla per uscire di, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, non è. Il, infatti, è un atto meramente amministrativo che non può limitare le libertà personali sancite dalla Costituzione, e per questo è “”. La sentenza, come riporta Repubblica, è relativa a una vicenda accaduta durante la prima ondata della pandemia di Covid-19, e precisamente il 13 marzo 2020 a Correggio. Quel giorno, una coppia era uscita diportando con sé un’dove era scritto che la donna doveva fare delle analisi e voleva essere accompagnata. In realtà, come accertato dalle forze dell’ordine, i due non erano stati in ospedale quel giorno: ...

