Due titolari contro il Porto lasciano la Juventus: cessioni decise (Di giovedì 11 marzo 2021) La Juventus deve ricostruire dopo l’eliminazione in Champions League: tre le cessioni sicure per i bianconeri Rivoluzione. E’ la parola d’ordine che sembra aver fatto propria la Juventus. Nel regno della tradizione compare la necessità di innovare. Il mercato estivo si preannuncia bollente per i bianconeri: poche le certezze nella squadra di Pirlo, partendo proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 11 marzo 2021) Ladeve ricostruire dopo l’eliminazione in Champions League: tre lesicure per i bianconeri Rivoluzione. E’ la parola d’ordine che sembra aver fatto propria la. Nel regno della tradizione compare la necessità di innovare. Il mercato estivo si preannuncia bollente per i bianconeri: poche le certezze nella squadra di Pirlo, partendo proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

alexnegri7 : @BritishFootball @Teo__Visma @Karen__Green_ Quindi ci confermi che i titolari assenti saranno 5 per il Milan e 2 pe… - calcioepepe : #RomaShakhtar Hanno battuto due volte il Madrid. Ma è un Real che peggio di questo non so a quali anni bisogna arri… - Nephilim_Tuo : @maustron9er @willy_signori e ci mancherebbe anche che non smettesse, sono due anni che è un ex giocatore. dovrebbe… - Finc_96 : RT @cippiriddu: A conti fatti la Juventus giocherà 3 partite stagionali in più dell'Inter, ma consideriamo che noi in Coppa Italia abbiamo… - BILIbot_ : @Haavara3 @Alex_Zonghetti Ah ma dal nostro punto di vista sarebbe un affare pazzesco. Io la guardavo dal punto di… -