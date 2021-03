Daydreamer anticipazioni | SELIM mette gli occhi sull’eredità di…

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 11 marzo 2021) Non sarà soltanto il riavvicinamento tra Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir) a vivacizzare le ultimissime puntate di– Le Ali del Sogno; in base a quanto segnalato dalle, sotto i riflettori ci sarà anche, un amico alquanto singolare di Aziz (Ahmet Somers), Huma (Ipek Tenolcay) e Mihriban (Sevinc Erbulak). L’uomo si farà notare fin da subito perché darà l’impressione di essere un truffatore…– Le Ali del Sogno, news: gli inganni diSe ci avete seguito in precedenza, sapete chesi tratterrà a Istanbul anche dopo il trasferimento di Aziz ad Amsterdam. Oltre a consolare Mihriban, delusa per essere stata abbandonata dal suo grande amore, l’uomo causerà dei problemi nel rilancio della Fikri Harika poiché litigherà in maniera ...