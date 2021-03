Covid | test rapidi pronti da un mese | ma non sono usati | scoprono anche le varianti

Advertising

Corriere : Covid, Crisanti: «Alcune varianti totalmente invisibili ai test rapidi» - fanpage : L'allarme di Andrea Crisanti. - Corriere : Covid, Crisanti: «Alcune varianti totalmente invisibili ai test rapidi» - Folchetto1 : RT @Davide38296157: Covid, Speranza e Iss trascinati in tribunale: 'L’80% dei test positivi sono falsi, chiusure basate su dati infondati'… - GmTafalia66 : RT @Davide38296157: Covid, Speranza e Iss trascinati in tribunale: 'L’80% dei test positivi sono falsi, chiusure basate su dati infondati'… -

Nelle ultime 24 ore in Alto Adige ci sono stati un decesso e 204 nuovi casi. L'Azienda sanitaria ha analizzato 1.486 tampini pcr, registrando 133 contagi. Dei 10.195antigenici eseguiti ieri 71 erano positivi. Attualmente sono ricoverati 364 pazienti: 44 in terapia ...La Danimarca ha sospeso l'uso del vaccino antiAstrazeneca per 14 giorni per ulteriori, lo ha annunciato il ministro della salute citando impossibili reazioni avverse come il rischio di coaguli di sangue su cui saranno svolti ...Mentre negli ospedali di Pistoia e Pescia la situazione è al collasso si attende la decisione di Giani sulla proroga. Altre due vittime ...Il Covid per il secondo giorno consecutivo mostra segni di rallentamento, ma a fronte dei sacrifici dei tanti continuano ad esserci gli incorreggibili della zona rossa. Troppe le persone in ...